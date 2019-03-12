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В центре Хмельницкого на большом экране показывали порно (18+)

Сегодня в центре Хмельницкого среди белого дня вместо рекламы на большом экране появился ролик для взрослых.

В центре Хмельницкого на большом экране показывали порно (18+)

В центре Хмельницкого возле филармонии на большом экране появился ролик для взрослых.

Об этом пишет News 0382.

Инцидент сняли на видео очевидцы. На ролике видно, как на экране показывают эротические сцены из порно. Через какой-то время пикантные сцены сменил кадр рабочего стола с папками. Видимо, кто-то пытался выключить трансляцию.

Острожно – видео 18+!

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К слову, в Одессе напротив управления патрульной полиции на экране, который обычно показывает рекламные ролики, начали транслировать фильмы для взрослых.

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