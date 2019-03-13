26-річна мешканка Вінницької області використовувала свого 5-річного сина для створення порноматеріалів.

Жінка використовувала свого сина для створення фотознімків порнографічного змісту і продавала їх через інтернет.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Після того, як до правоохоронців надійшла інформація про поширення в інтернеті дитячої порнографії, вони встановили підозрювану і провели обшук у її будинку. Там вони знайшли відповідні докази: комп’ютерну техніку, мобільний телефон, веб-камеру, а також банківські картки.

Жінці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 301 КК України (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних творів, зображень, які містять дитячу порнографію). Слідство триває.

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До речі, у Києві чоловік, прикриваючись фотографом, організував порнографічні фото- та відеозйомки за участі малолітніх та неповнолітніх дітей.