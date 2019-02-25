В Киеве мужчина, прикрываясь фотографом, организовал порнографические фото и видеосъемки с участием малолетних и несовершеннолетних детей.

Расследование проводилось сотрудниками Департамента киберполиции совместно с Национальным уголовным Агентством Великобритании (NCA), сообщает пресс-служба ГУ НП в Киеве.

– 51-летний мужчина прикрываясь деятельностью профессионального фотографа, подыскивал несовершеннолетних девушек. Он входил с ними в доверительные отношения, а через некоторый промежуток времени склонял их к половому сношению с ним и его 22-летним подельником, – рассказали в полиции.

Материалы злоумышленник сбывал через интернет в страны ЕС, Азии и Америки.

Читайте: Развращала двух детей: в Британии осудили женщину-педофила

За половые отношения с несовершеннолетними и участие их в съемках злоумышленник платил детям от 500 до 1,5 тыс. Грн.

– По месту проживания старшего мужчины полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек, в отношении которых фигурант готовился вступить в развратные действия и изготовить детскую порнографию, – добавили в полиции.

От преступной деятельности задержанного пострадали 5 несовершеннолетних.

Начато уголовное производство по ч.4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов) УК Украины.













В Киеве фотограф организовал детскую порностудию / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожье задержали 19-летнего педофила, совершившего насилие против 14-летнего ребенка.

Фото и видео: ГУ НП в Киеве.