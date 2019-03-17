Спасатели говорят, что Азовсталь в Мариуполе не горит, а это технологический процесс.

Пожар на Азовстали в Мариуполе, который напугал местных жителей – это технологический процесс.

Об этом заявил заместитель начальника отдела по работе со СМИ и общественностью ГСЧС Украины в Донецкой области Виктор Серомах.

– По состоянию на 20.00 никакого пожара нет, это технологический процесс.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых видно огонь и столб дыма над меткомбинатом.

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По словам мариупольцев, огонь видно из разных районов города.

Напомним, во Львовской области случился пожар на заводе Майола.

Источник: Украинская правда

Фото: 0629.com.ua