Рятувальники кажуть, що Азовсталь у Маріуполі не горить, а це технологічний процес.

Пожежа на Азовсталі у Маріуполі, яка налякала місцевих мешканців – це технологічний процес.

Про це заявив заступник начальника відділу по роботі зі ЗМІ та громадськістю ДСНС України в Донецькій області Віктор Серомах.

– Станом на 20.00 ніякої пожежі немає, це технологічний процес.

Раніше у соцмережах з’явилися відео, на яких видно вогонь і стовп диму над меткомбінатом.

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За словами маріупольців, вогонь видно з різних районів міста.

Нагадаємо, на Львівщині сталася пожежа на заводі Майола.

Джерело: Українська правда

Фото: 0629.com.ua