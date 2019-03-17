Рятувальники кажуть, що Азовсталь у Маріуполі не горить, а це технологічний процес.
Пожежа на Азовсталі у Маріуполі, яка налякала місцевих мешканців – це технологічний процес.
Про це заявив заступник начальника відділу по роботі зі ЗМІ та громадськістю ДСНС України в Донецькій області Віктор Серомах.
– Станом на 20.00 ніякої пожежі немає, це технологічний процес.
Раніше у соцмережах з’явилися відео, на яких видно вогонь і стовп диму над меткомбінатом.
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За словами маріупольців, вогонь видно з різних районів міста.
Нагадаємо, на Львівщині сталася пожежа на заводі Майола.
Джерело: Українська правда
Фото: 0629.com.ua
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