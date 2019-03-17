У Чугуєві (Харківська область) знайдено труп військовослужбовця контрактної служби.
У Чугуєві знайдений труп військового з ознаками насильницької смерті.
Тіло солдата було виявлено в лісосмузі недалеко від військової частини, де він проходив службу.
Чоловік 1992 року народження. На його тілі виявлені множинні колото-різані рани.
За інформацією поліцейських, смерть настала більше місяця тому.
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За фактом відкрито справу за ст. 115 КК України Умисне вбивство.
Обставини встановлюються.
Нагадаємо, вчора в зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув український військовий.
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