В Харьковской области задержаны трое парней и девушка, которые подозреваются в совершении убийства военного-контрактника.

Трое парней и девушка задержаны за подозрение в совершении убийства военного-контрактника.

Тело 26-летнего военного было найдено 16 марта в лесополосе примерно 1 км от территории воинской части в Чугуеве.

В ходе расследования полицейские установили личности вероятных убийц. Ими оказались 15, 16-летние подростки, парень 18 лет, а также 22-летняя харьковчанка.

13 марта компания находилась в Чугуеве. Около 23.00 на территории автовокзала они встретили военного и пошли в подъезд 9-этажного дома распивать спиртные напитки.

Во время распития девушка рассказала парням, что военный, якобы, ее изнасиловал. Также она сказала, что у него есть банковская карта, на которой много денег, и предложила за вознаграждение убить его.

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Они разработали план убийства и предложили мужчине пойти с ними в лес, где жестоко его убили. Жертве нанесли несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу. После убийства, подростки забрали его одежду и другие вещи, сожгли и покинули место преступления.

Когда они вернулись к девушке, то сообщили, что выполнили заказ и показали в подтверждение видео.

По факту открыто уголовное производство п.п.6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, тело солдата было обнаружено в лесополосе недалеко от воинской части, где он проходил службу. По информации полицейских, смерть наступила более месяца назад.