СБУ перекрила морський канал транспортування кокаїну з Америки в Україну.

Працівники Служби безпеки України разом з іншими правоохоронними органами викрили та ліквідували морський канал контрабанди кокаїну.

Нелегальний товар прямував з Південної Америки до України через Одеський порт. Контрабанду намагалися сховати в контейнерах з бананами. Під час перевірки вантажу правоохоронці блокували спробу переправлення великої партії кокаїну.





















На Одещині в партії бананів знайшли майже 260 кг кокаїну / 5 фотографий

Працівники СБУ та прикордонники виявили партію кокаїну загальною вагою 257 кг. За даними чорного ринку вартість такої продукції сягає $51 млн. Все партія розфасована в окремі пакети, наркотики планувалось переправити до країн Європи.

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За даними матеріалів СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 ККУ.

Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють всіх фігурантів, які можливо причетні до контрабандного каналу транспортування кокаїну.

Нагадаємо, у приватному будинку на столичних Осокорках співробітники СБУ виявили нарколабораторію психотропів, яка є найбільшою в історії України.