В Низаминском районе Баку произошел пожар в одном из магазинов торгового центра Диглас.
В Баку сегодня утром начался пожар в торговом центре Диглас. Огонь распространился до четвертого этажа здания.
Для тушения пожара привлечены два вертолета МЧС Азербайджана, а также более 10 пожарных расчетов.
Из-за пожара ограничено движение транспорта на проспекте Гара Гараева.
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В Баку горит торговый центр: пожар тушат вертолеты / 5 фотографий
Напомним, недавно в Киеве на Демеевском рынке выгорели магазин строительных материалов и кофейня.
Источник: МЧС Азербайджана
Фото: Trend
Видео: Телеканал 360
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