PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Баку горит торговый центр: пожар тушат вертолеты

В Низаминском районе Баку произошел пожар в одном из магазинов торгового центра Диглас.

У Баку горить торговий центр

В Баку сегодня утром начался пожар в торговом центре Диглас. Огонь распространился до четвертого этажа здания.

Для тушения пожара привлечены два вертолета МЧС Азербайджана, а также более 10 пожарных расчетов.

Из-за пожара ограничено движение транспорта на проспекте Гара Гараева.

Читайте: Не пожар, а слив шлака: что произошло на Азовстали

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
В Баку горит торговый центр: пожар тушат вертолеты / 5 фотографий

Напомним, недавно в Киеве на Демеевском рынке выгорели магазин строительных материалов и кофейня.

Источник: МЧС Азербайджана

Фото: Trend

Видео: Телеканал 360

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка