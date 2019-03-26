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Факти / Надзвичайні події

У Баку горить торговий центр: пожежу гасять вертольоти

У Нізамінському районі Баку сталася масштабна пожежа в одному з магазинів торгового центру Діглас.

У Баку горить торговий центр

У Баку сьогодні вранці почалася пожежа у торговому центрі Діглас. Вогонь поширився до четвертого поверху будівлі.

Для гасіння пожежі залучено два вертольоти МНС Азербайджану, а також понад 10 пожежних розрахунків.

Через пожежу обмежено рух транспорту на проспекті Гара Гараева.

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У Баку горить торговий центр: пожежу гасять вертольоти / 5 фотографий

Джерело: МНС Азербайджану

Фото: Trend

Відео: Телеканал 360

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