В пресс-службе Метинвеста опровергли пожар на Азовстали.
Пожар на Азовстали в Мариуполе, о котором сообщали местные жители в соцсетях, вовсе не пожар, а следствие обычного слива шлака.
Об этом сообщили в пресс-службе Метинвеста.
Именно из-за процедуры по сливу попутных продуктов производства образовалось яркое свечение, которое видели в разных районах города.
В Метинвесте обьясняют, что такая процедура происходит ежедневно.
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Также мариупольцев уверяют, что ситуацию полностью контролируют работники Азовстали.
– Никакого пожара, взрывов и чрезвычайных ситуаций на предприятии нет.
К слову, информацию о пожаре на Азовстали опровергли также в ГСЧС.
Источник: 0629.com.ua
Фото: 0629.com.ua
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