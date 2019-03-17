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Не пожар, а слив шлака: что произошло на Азовстали

В пресс-службе Метинвеста опровергли пожар на Азовстали.

Не пожар, а слив шлака: что произошло на Азовстали

Пожар на Азовстали в Мариуполе, о котором сообщали местные жители в соцсетях, вовсе не пожар, а следствие обычного слива шлака.

Об этом сообщили в пресс-службе Метинвеста.

Именно из-за процедуры по сливу попутных продуктов производства образовалось яркое свечение, которое видели в разных районах города.

В Метинвесте обьясняют, что такая процедура происходит ежедневно.

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Также мариупольцев уверяют, что ситуацию полностью контролируют работники Азовстали.

– Никакого пожара, взрывов и чрезвычайных ситуаций на предприятии нет.

К слову, информацию о пожаре на Азовстали опровергли также в ГСЧС.

Источник: 0629.com.ua

Фото: 0629.com.ua

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