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Погоня у Сумах: водій на швидкості 200 км/год намагався втекти від поліції

У Сумах чоловік у стані алкогольного сп’яніння на швидкості майже 200 км/год намагався втекти від патрульних.

Погоня у Сумах: водій на швидкості 200 км/год намагався втекти від поліції

Патрульним надійшло повідомлення про те, що дорогами міста ганяє п’яний водій на Chevrolet Malibu.

Вже через декілька хвилин патрульні побачили цю машину. Коли водій помітив поліцію, то прискорився і спробував втекти. Патрульні впевнені, що чоловік їхав зі швидкістю 200 км/год.

Коли він вийшов з машини, то стало ясн – він п’яний, та ще й без водійських прав. Виявляється, що його вже затримували за водіння у стані алкогольного сп’яніння, тоді і позбавили прав.

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До речі, у селі Погреби під Києвом п’яний водій на Mercedes збив 75-річного дідуся на велосипеді.

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