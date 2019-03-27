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В Киеве “заминировали” три ТРЦ и один клуб

В полицию Киева поступило сообщение о минировании трех ТРЦ и развлекательного клуба.

В Киеве “заминировали” три ТРЦ и один клуб

Специалисты всех профильных служб Киева проверяют сообщение о минировании трех ТРЦ и развлекательного клуба.

По информации полицейских, им поступило четыре сообщения о минировании развлекательных центров в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева.

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На вызов выехали специалисты взрывотехнической службы, следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции, кинологи со служебными собаками, патрульные и врачи.

Сейчас правоохранители проводят тщательную проверку зданий и прилегающей к ним территории.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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В Киеве “заминировали” три ТРЦ и один клуб / 3 фотографии

Ранее в Киеве заминировали железнодорожный вокзал.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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