До поліції Києва надійшло повідомлення про замінування трьох ТРЦ та розважального клубу.

Фахівці всіх профільних служб Києва перевіряють повідомлення про мінування трьох ТРЦ і розважального клубу.

За інформацією поліцейських, їм надійшло чотири повідомлення про мінування розважальних центрів у Дніпровському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва.

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На виклик виїхали фахівці вибухотехнічної служби, слідчо-оперативні групи територіальних управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками, патрульні та лікарі.

Зараз правоохоронці проводять ретельну перевірку будівель та прилеглої до них території.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.













У Києві “замінували” три ТРЦ і один клуб / 3 фотографии

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