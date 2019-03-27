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У Києві “замінували” три ТРЦ і один клуб

До поліції Києва надійшло повідомлення про замінування трьох ТРЦ та розважального клубу.

У Києві “замінували” три ТРЦ і один клуб

Фахівці всіх профільних служб Києва перевіряють повідомлення про мінування трьох ТРЦ і розважального клубу.

За інформацією поліцейських, їм надійшло чотири повідомлення про мінування розважальних центрів у Дніпровському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва.

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На виклик виїхали фахівці вибухотехнічної служби, слідчо-оперативні групи територіальних управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками, патрульні та лікарі.

Зараз правоохоронці проводять ретельну перевірку будівель та прилеглої до них території.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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У Києві “замінували” три ТРЦ і один клуб / 3 фотографии

Раніше у Києві замінували залізничний вокзал.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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