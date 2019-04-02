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Факты / Происшествия

В Киеве отчим изнасиловал 12-летнюю девочку

В Киеве правоохранители объявили о подозрении 41-летнему мужчине, которого задержали за изнасилование малолетней падчерицы.

В Киеве отчим изнасиловал 12-летнюю девочку

В Деснянском районе Киева полиция объявила о подозрении 41-летнему мужчине, который домогался ребенка сожительницы.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что девочка неоднократно жаловалась матери, что отчим ее домогался. Но при медицинском осмотре, по словам матери, не было никаких подтверждений.

– По совету адвоката женщина приобрела устройство для видеозаписи и установила его в квартире. Затем пошла за лекарствами в аптеку, а малолетняя дочь и отчим остались наедине. Впоследствии ей позвонила дочь и сообщила об изнасиловании, – отметил Аброськин.

Также он добавил, что женщина сразу вызвала полицию и вместе с правоохранителями вернулась домой. Устройство видеонаблюдения зафиксировало факты насилия и при наличии неопровержимых доказательствах сожитель признался в содеянном.

В прокуратуре отметили, что инцидент произошел в понедельник, 1 апреля в квартире, где проживает 12-летняя девочка с матерью и отчимом.

Правоохранители задержали насильника по ст.152 УК. За преступление ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Ранее Факты ICTV писали, что суд в Колумбии приговорил педофила к 60 годам заключения за изнасилование 276 мальчиков и девочек.

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