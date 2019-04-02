У Києві правоохоронці оголосили про підозру 41-річному чоловікові, якого затримали за зґвалтування малолітньої падчерки.

У Деснянському районі Києва поліція оголосила про підозру 41-річному чоловікові, який домагався дитину співмешканки.

Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін повідомив, що малолітня дівчинка неодноразово скаржилася матері, що вітчим її домагається. Але при медичному огляді, зі слів матері, не було ніяких підтверджень.

– За порадою адвоката жінка придбала пристрій для відеозапису і встановила його в квартирі. Потім пішла за ліками в аптеку, а малолітня донька та вітчим залишилися наодинці. Згодом їй зателефонувала донька і повідомила про зґвалтування, – зазначив Аброськін.

Також він додав, що жінка одразу викликала поліцію і разом з правоохоронцями повернулася додому. Пристрій відеоспостереження зафіксував факти насильства і за наявності беззаперечних доказів співмешканець зізнався у скоєному.

У прокуратурі зазначили, що інцидент трапився у понеділок, 1 квітня в квартирі, де проживає 12-річна дівчинка з матір’ю та вітчимом.

Правоохоронці затримали ґвалтівника за ст.152 ККУ. За злочин йому грозить позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.



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