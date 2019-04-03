Вблизи села Гора в Бориспольском районе россиянин напал на полицейского.

Вблизи села Гора Киевской области полицейский остановил Мercedes-Benz GL350 за нарушения ПДД.

За рулем была женщина, а рядом с ней нетрезвый мужчина. Сразу после остановки он вышел из автомобиля и напал на полицейского – ударил его кулаком в лицо.

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После нападения, полицейский применил баллончик со слезоточивым газом и надел наручники на мужчину.

Нападавшим оказался гражданин РФ, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мужчину задержали и возбудили уголовное производство.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве из-за споров по квартире случился конфликт со стрельбой. В результате чего погиб мужчина.

Фото: patrolpolice_ua