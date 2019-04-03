У Києві через суперечки по квартирі стався конфлікт зі стріляниною. Внаслідок чого загинув чоловік.
Трагедія трапилася в Печерському районі Києва.
У власників квартири давня суперечку, яка супроводжувалася судовими позовами.
Увечері один з власників приїхав до квартири вирішувати проблему силовим шляхом, прихопивши із собою групу підтримки.
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Власник, який знаходився у квартирі, почав стріляти, коли вже були вибиті двері.
58-річний чоловік стріляв з турецького рушниці Kral Arms Tactical. Постраждалого врятувати не вдалося.
Стрілок затриманий правоохоронцями.
Раніше Факти ICTV писали, що у Полтаві на вулиці Гагаріна неподалік зупинки Небесної Сотні близько 16.30 між трьома чоловіками сталася бійка, яка закінчилася стріляниною.
Фото: Обозреватель