У Києві через суперечки по квартирі стався конфлікт зі стріляниною. Внаслідок чого загинув чоловік.

Трагедія трапилася в Печерському районі Києва.

У власників квартири давня суперечку, яка супроводжувалася судовими позовами.

Увечері один з власників приїхав до квартири вирішувати проблему силовим шляхом, прихопивши із собою групу підтримки.

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Власник, який знаходився у квартирі, почав стріляти, коли вже були вибиті двері.

58-річний чоловік стріляв з турецького рушниці Kral Arms Tactical. Постраждалого врятувати не вдалося.

Стрілок затриманий правоохоронцями.













У Києві через суперечки по квартирі застрелили чоловіка / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Полтаві на вулиці Гагаріна неподалік зупинки Небесної Сотні близько 16.30 між трьома чоловіками сталася бійка, яка закінчилася стріляниною.

Фото: Обозреватель