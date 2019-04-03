Поблизу села Гора у Бориспільському районі росіянин напав на поліцейського.

Поблизу села Гора Київської області поліцейський зупинив Мercedes-Вenz GL350 через порушення ПДР.

За кермом була жінка, а поряд із нею нетверезий чоловік. Одразу після зупинки він вийшов з автомобіля та напав на поліцейського – вдарив його кулаком в обличчя.

Читайте: Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися три легковики

Після нападу, поліцейський застосував балончик зі сльозогінним газом та надягнув кайданки на чоловіка.

Нападником виявився громадянин РФ, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Чоловіка затримали та порушили кримінальне провадження.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві через суперечки по квартирі стався конфлікт зі стріляниною. Внаслідок чого загинув чоловік.

Фото: patrolpolice_ua