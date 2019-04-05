У Дніпрі правоохоронці затримали подружжя сутенерів, які облаштували мережу борделів.

У Дніпрі 34-річна раніше судима громадянка РФ, яка перебувала на території України нелегально, та її 31-річний співмешканець облаштували мережу борделів.

Жінка підшуковувала дівчат та схиляла їх до проституції. Її співмешканець контролював повій: слідкував за графіком, шукав клієнтів.

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– Після надання сексуальних послуг, які оцінювалися від 600 до кількох тисяч гривень, сутенери забирали половину заробленого. Для створення місць розпусти спільники орендували в 7 квартир, – розповіли у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України. Сутенерам загрожує від 4 до 7 років позбавлення волі.









Нелегалка з РФ облаштувала мережу борделів у Дніпрі / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який насильно затягнув дівчинку до квартири і намагався зґвалтувати її.