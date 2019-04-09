У Києві лоб у лоб зіткнулись два трамвая, у результаті чого постраждало троє пасажирів.

У Києві один з трамваїв N28 повертав ліворуч та з невідомих причин протаранив зустрічний трамвай N22, який рухався прямо. Удар був досить сильний, лобове скло в обох трамваях розбито.

У результаті зіткнення постраждало троє людей – це пасажири трамваїв. Їх госпіталізовали до лікарні.

– Лобове зіткнення двох трамваїв недалеко від метро Чернігівська у напрямку Лісової. Перший вагон злетів з рейок і виїхав на зустрічну смугу, – йдеться у повідомленні.

Причини аварії з’ясовуються.

















Злетів з рейок і виїхав на зустрічну смугу: у Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї / 4 фотографии

Читайте: У Запоріжжі жінка на BMW на смерть збила 7-річного хлопчика

До речі, у результаті зіткнення тролейбуса і трамвая у чеському місті Брно постраждали щонайменше 38 людей, 12 з них перебувають у важкому стані.

Фото: Еспресо