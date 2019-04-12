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Факты / Происшествия

В Славянске пьяный водитель сбил патрульного и 100 м провез на капоте

В Славянске нетрезвый водитель сбил патрульного и почти 100 метров провез его на капоте – в это время в авто находился 2-летний ребенок. Полицейский в результате наезда получил телесные повреждения.

В Славянске пьяный водитель сбил патрульного и 100 м провез на капоте

11 апреля в Славянске патрульные остановили автомобиль Hyundai за нарушение правил, однако водитель за рулем отказался общаться с полицейскими и закрылся внутри авто.

Пьяный водитель нажал на педаль газа, когда милиционер решил зафиксировать номерные знаки машины. Он наехал на инспектора и провез его на капоте около 100 метров.

Нарушителя задержали за городом, после длительного преследования и блокирования авто.

Как оказалось, мужчина за рулем был в состоянии алкогольного опьянения и все время, пока он убегал, в салоне находились 2-летний ребенок и пассажир.

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В Славянске пьяный водитель сбил патрульного и 100 м провез на капоте / 6 фотографий

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В итоге на правонарушителя патрульные составили админматериалы по:

  • ст. 130 Управление в состоянии опьянения (штраф 20,4 тыс. грн и лишение права управлять автомобилем на три года);
  • ст.126 Управление без документов (штраф 425 грн);
  • ст. 122-2 Невыполнение требований об остановке КоАП Украины (153-187 грн штрафа и лишения права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев).

Задержанный ранее имел проблемы с законом. Его привлекали к ответственности за нетрезвое вождение.

Ранее Факты ICTV писали о ДТП в Днепре, где грузовик снес 11 автомобилей из-за отказа тормозов.

Источник: Нацполиция

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