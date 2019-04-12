У Слов’янську нетверезий водій збив патрульного і майже 100 метрів провіз його на капоті – у цей час в авто перебувала 2-річна дитина. Поліцейський внаслідок наїзду отримав тілесні ушкодження.

11 квітня у Слов’янську патрульні зупинили автомобіль Hyundai за порушення правил, однак водій за кермом відмовився спілкуватися з поліцейськими та зачинився всередині авто.

П’яний водій натиснув на педаль газу, коли правоохоронець вирішив зафіксувати номерні знаки машини. Він наїхав на інспектора та провіз його на капоті близько 100 метрів.

Порушника затримали за містом, після тривалого переслідування і блокування авто.

Як виявилося, чоловік за кермом був у стані алкогольного спяніння і весь час, поки він втікав, у салоні перебували 2-річна дитина та пасажир.

























У Слов’янську п’яний водій збив патрульного і 100 м провіз на капоті / 6 фотографий

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У результаті на правопорушника патрульні склали адмінматеріали за:

ст. 130 Керування в стані сп’яніння (штраф 20,4 тис. грн та позбавлення права керувати автомобілем на три роки);

ст.126 Керування без документів (штраф 425 грн);

ст. 122-2 Невиконання вимог про зупинку КУпАП (153-187 грн штрафу позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців).

Затриманий раніше мав проблеми з законом. Його притягували до відповідальності за нетверезе керування.

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