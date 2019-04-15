Проституція в Україні – шалені гроші. А частина з них може осідати у кишенях корумпованих копів.

Проституція – професія на всі часи. Вона є, була і буде, адже така людська природа. Це вже давно зрозуміли у розвинених країнах світу, де секс-індустрія – цілком легальний бізнес, який платить чималі податки.

Натомість, в Україні повії досі поза законом. Та вони є в кожному місті і знайти їх, звісно, не проблема.

Як же працює секс-бізнес? І головне – хто його покриває? Наталя погодилася розповісти про це на умовах анонімності. У професії вона вже 15 років. Уперше на трасу вийшла, коли їй було 22.

Це був легкий спосіб заробити на наркотики. На початку все було добре – чемні клієнти та хороші гроші. Але згодом з’явилися ті, з ким довелося ділитися.

– Приїжджала міліція – ця, що по проститутках. Приїжджали усі кому, не лінь. Одні хотіли грошей, другі хотіли сексу, треті хотіли протоколів. Кожен хотів щось своє. І зараз можна сказати нічого не помінялося. Просто міліція змінилася на поліцію, а все інше лишилося: як було, так і є.

Боротися з проституцією в Україні покликана окрема поліцейська структура – управління з протидії торгівлі людьми. Але там виявилися настільки зайнятими, що часу на інтерв’ю не знайшли. За колег віддувалися в обласній поліції, де визнали, що проституція – то шалені гроші, й частина з них може осідати в кишенях корумпованих копів.

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– Ми розуміємо, що ці кошти, які обертаються навколо цього незаконного бізнесу, вони в тіні. Ми не виключаємо, що є недобросовісні поліцейські, це завжди було, є і, напевно, буде. Можна звертатися на “гарячі” лінії, до управління внутрішньої безпеки, якщо відомі такі факти, буде відповідне реагування, – розповів речник поліції Рівненщини Антон Крук.

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