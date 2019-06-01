К огнестрельному ранению пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области могут быть причастны двое местных полицейских.

Следователи Государственного бюро расследований расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений пятилетнему мальчику сотрудниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

За 70-150 м от места происшествия обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчики и банки.

Во время обысков дома у полицейских изъяты патроны и другое оружие.

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– Следователями ГБР готовится задержание двух полицейских в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка и избрании меры пресечения, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик получил ранение в голову в результате случайного выстрела. Ребенок сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.