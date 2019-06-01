До вогнепального поранення п’ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому Київської області можуть бути причетні двоє місцевих поліцейських.
Слідчі Державного бюро розслідувань розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень п’ятирічному хлопчику працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області.
За 70-150 м від місця події виявили гільзи від патронів Флобера, стаканчики та банки.
Під час обшуків вдома у поліцейських вилучено патрони та іншу зброю.
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– Слідчими ДБР готується затримання двох поліцейських в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також повідомлення про підозру у вчинені замаху на умисне вбивство малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу, – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Переяслав-Хмельницькому п’ятирічний хлопчик отримав поранення в голову внаслідок випадкового пострілу. Дитина наразі у реанімації у тяжкому стані.