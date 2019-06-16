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Факти / Надзвичайні події

На Вінниччині зіткнулися два легковики: чотири людини загинули (18+)

У Тростянецькому районі Вінницької області внаслідок зіткнення двох легковиків загинули чотири людини.

На Вінниччині зіткнулися два легковики: чотири людини загинули (18+)

У Вінницькій області зіткнулися Audi А6 та Volkswagen Tiguan, які рухались у зустрічному напрямку.

– За кермом Audi знаходився 31-річний житель села Нова Ободівка. За кермом іншої автівки – 36-річний житель Дніпра. Обидва водії загинули на місці події. Також травми, несумісні з життям, отримали двоє пасажирів іномарок – 40-річний чоловік та дружина водія Volkswagen, – розповіли у прес-службі ГУНП у Вінницькій області.

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Крім того травми різного ступеня отримали ще четверо пасажирів – 21 та 25-річні молодики, а також діти віком 10 та 6 років.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України.

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На Вінниччині зіткнулися два легковики: чотири людини загинули (18+) / 3 фотографии

Нагадаємо, раніше у масштабній ДТП в Польщі загинули шестеро людей.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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