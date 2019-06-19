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Факти / Надзвичайні події

ДТП за участю поліцейського на Херсонщині: троє загиблих, серед яких дитина

У ДТП в Херсонській області загинули троє людей, серед яких 9-річна дитина.

ДТП за участю поліцейського на Херсонщині: троє загиблих, серед яких дитина

В результаті аварії, яка сталася на на трасі Скадовськ-Каховка в Херсонській області, загинули троє людей.

ДТП сталася неподалік селища Миколаївка за участю автомобілів ВАЗ 21099 та BMW. За кермом BMW перебував старший оперуповноважений ГУ Нацполіції в Автономній республіці Крим та Севастополі.

Пасажири ВАЗу чоловік і жінка загинули на місці. 9-ти річна дівчинка отримала чисельні травми, від яких померла в лікарні.

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ДТП за участю поліцейського на Херсонщині: троє загиблих, серед яких дитина / 4 фотографии

Правоохоронцю, який перебував за кермом BMW, затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше Факти ICTV писали про смертельну ДТП на Хмельниччині, де туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою.

Фото: ДБР

Джерело: ДБР

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