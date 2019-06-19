У ДТП в Херсонській області загинули троє людей, серед яких 9-річна дитина.
В результаті аварії, яка сталася на на трасі Скадовськ-Каховка в Херсонській області, загинули троє людей.
ДТП сталася неподалік селища Миколаївка за участю автомобілів ВАЗ 21099 та BMW. За кермом BMW перебував старший оперуповноважений ГУ Нацполіції в Автономній республіці Крим та Севастополі.
Пасажири ВАЗу чоловік і жінка загинули на місці. 9-ти річна дівчинка отримала чисельні травми, від яких померла в лікарні.
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Правоохоронцю, який перебував за кермом BMW, затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Раніше Факти ICTV писали про смертельну ДТП на Хмельниччині, де туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою.
Фото: ДБР