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Пожежа у Києві: з’явилося відео палаючих складів секонд-хенду на Борщагівці

З’явилося відео пожежі у Києві, де видно, як горять склади секонд-хенду на Борщагівці.

Пожежа у Києві: з’явилося відео палаючих складів секонд-хенду на Борщагівці

Пожежу у Києві, який почався на Борщагівці ввечері 26 червня, зняли на відео. Густий чорний дим над місцем пожежі видно у найближчих передмістях Києва за Кільцевою дорогою.

На ролику видно, як палахкотять склади секонд-хенду на Борщагівці. Будівля вигоріла вщент. Вогнем охоплена площа 7,5 тисячі квадратних метрів.

Читайте: Пожежа на птахофабриці під Києвом: горів цех

Відео пожежі у Києві.

Нагадаємо, що 26 червня у Києві сталася пожежа у Петропавлівській Борщагівці. Відомо, що горять склади секонд-хенду за гіпермаркетом Ашан. За даними ДСНС, жертв і постраждалих немає.

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