З’явилося відео пожежі у Києві, де видно, як горять склади секонд-хенду на Борщагівці.
Пожежу у Києві, який почався на Борщагівці ввечері 26 червня, зняли на відео. Густий чорний дим над місцем пожежі видно у найближчих передмістях Києва за Кільцевою дорогою.
На ролику видно, як палахкотять склади секонд-хенду на Борщагівці. Будівля вигоріла вщент. Вогнем охоплена площа 7,5 тисячі квадратних метрів.
Читайте: Пожежа на птахофабриці під Києвом: горів цех
Відео пожежі у Києві.
Нагадаємо, що 26 червня у Києві сталася пожежа у Петропавлівській Борщагівці. Відомо, що горять склади секонд-хенду за гіпермаркетом Ашан. За даними ДСНС, жертв і постраждалих немає.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+