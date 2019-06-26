У Києві на Петропавлівській Борщагівці сталася масштабна пожежа.

На Петропавлівській Борщагівці сталася масштабна пожежа. Горять склади секонд-хенду за гіпермаркетом Ашан.

– 26 червня о 19.30 у с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом на площі 2,5 тис. кв. м (загальна площа 3, 5 тис. кв. м), – йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у м. Києві.

Стовп чорного диму видно здалеку.

– Видно дим з виноградаря, Оболоні та центру, – пишуть люди в KO INFO.

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У ДСНС повідомили, що жертв та постраждалих немає. Проте, за даними кореспондента ICTV з місця подій, постраждалі все ж таки є.

Загрози перекидання на сусідні будівлі немає.

На місці ЧП працюють пожежники. Причина загоряння встановлюється.

















Вогонь видно на лівому березі: у Києві на Борщагівці пожежа / 4 фотографии

До речі, у Росії сталися 1 червня у місті Дзержинськ Нижегородської області на заводі сталися вибухи.