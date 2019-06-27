На Полтавщині впав дельтаплан, внаслідок чого загинули двоє людей.

У Полтавській області в результаті аварії дельтаплана загинули двоє людей, особи яких встановлюють правоохорнці.

– 27 червня близько 6.05 поблизу міста Кобеляки Кобеляцького району сталося падіння дельтаплану, внаслідок чого загинуло дві особи, – повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Кому належав дельтаплан і які причини зумовили аварію, встановить слідство.

Нагадаємо, 30 травня неподалік села Сестрятин (Рівненська область) сталася аварія військового гелікоптера Мі-8, який виконував навчально-тренувальний політ.

Фото: Depo.Полтава