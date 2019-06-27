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Факти / Надзвичайні події

У Конотопі побили екс-мера Артема Семеніхіна – він у реанімації

На Сумщині близько 1.00 ночі напали на екс-мера Конотопа Артема Семеніхіна.

Артем Семеніхін

На екс-мера Конотопа Артема Семеніхіна напали 27 червня приблизно о 1.00, коли він повертався додому.

За фактом нападу Нацполіція відкрила кримінальне провадження і кваліфікувала подію як замах на вбивство.

– Невідомі напали на нього (Артема Семеніхіна – Ред.) і спричинили тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого доставили до лікарні. Зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні, – йдеться у повідомленні.

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Більш детальну інформацію правоохоронці нададуть згодом.

Також відомо, що Семеніхін зареєстрований кандидатом в народні депутати у виборчому окрузі № 160 як самовисуванець.

До слова, у Києві 77-річний чоловік вбив дружину, а потім намагався скоїти самогубство.

Фото: Артем Семеніхін, Олена Сердюк

Джерело: Нацполіція

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