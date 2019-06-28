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Факты / Происшествия

Во Львове произошел пожар на территории локомотивного депо, его удалось ликвидировать

Во Львове на территории локомотивного депо Львов-Запад возле железнодорожного вокзала произошел пожар. Его ликвидировали.

Во Львове произошел пожар на территории локомотивного депо, его удалось ликвидировать

На территории локомотивного депо Львов-Запад в ремонтном цехе загорелась кровля. По предварительной информации, на площади 1000 кв.м.

Угрозы для населения, прилегающих зданий и железнодорожного вокзала нет.

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Во Львове произошел пожар на территории локомотивного депо, его удалось ликвидировать / 7 фотографий

К тушению пожара привлечены 17 спецавтомобилей. В 19.28 его удалось локализовать. В 21.30 пожар ликвидировали.

Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о пожаре в Киеве, который начался на складах секонд-хенда на Петропавловской Борщаговке.

Фото: ГСЧС, Игорь Зинкевич

Источник: ГСЧС

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