Во Львове на территории локомотивного депо Львов-Запад возле железнодорожного вокзала произошел пожар. Его ликвидировали.

На территории локомотивного депо Львов-Запад в ремонтном цехе загорелась кровля. По предварительной информации, на площади 1000 кв.м.

Угрозы для населения, прилегающих зданий и железнодорожного вокзала нет.

Читайте: В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице: погибли шесть человек





























Во Львове произошел пожар на территории локомотивного депо, его удалось ликвидировать / 7 фотографий

К тушению пожара привлечены 17 спецавтомобилей. В 19.28 его удалось локализовать. В 21.30 пожар ликвидировали.

Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о пожаре в Киеве, который начался на складах секонд-хенда на Петропавловской Борщаговке.

Фото: ГСЧС, Игорь Зинкевич