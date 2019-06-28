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У Львові сталася пожежа на території локомотивного депо, її вдалося ліквідувати

У Львові на території локомотивного депо Львів-Захід поблизу залізничного вокзалу сталася пожежа. Її ліквідували.

У Львові сталася пожежа на території локомотивного депо, її вдалося ліквідувати

На території локомотивного депо Львів-Захід у ремонтному цеху загорілася покрівля. За попередньою інформацією, на площі 1000 кв.м.

Загрози для населення, прилеглих будівель і залізничного вокзалу немає.

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У Львові сталася пожежа на території локомотивного депо, її вдалося ліквідувати / 7 фотографий

До гасіння пожежі залучено 17 спецавтомобілів. О 19.28 її вдалося локалізувати. О 21.30 пожежу ліквідували.

Постраждалих немає. Причина виникнення загорання встановлюється.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про пожежу у Києві, яка почалася на складах секонд-хенду на Петропавлівській Борщагівці.

Фото: ДСНС, Ігор Зінкевич

Джерело: ДСНС

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