У Львові на території локомотивного депо Львів-Захід поблизу залізничного вокзалу сталася пожежа. Її ліквідували.
На території локомотивного депо Львів-Захід у ремонтному цеху загорілася покрівля. За попередньою інформацією, на площі 1000 кв.м.
Загрози для населення, прилеглих будівель і залізничного вокзалу немає.
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У Львові сталася пожежа на території локомотивного депо, її вдалося ліквідувати / 7 фотографий
До гасіння пожежі залучено 17 спецавтомобілів. О 19.28 її вдалося локалізувати. О 21.30 пожежу ліквідували.
Постраждалих немає. Причина виникнення загорання встановлюється.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про пожежу у Києві, яка почалася на складах секонд-хенду на Петропавлівській Борщагівці.
Фото: ДСНС, Ігор Зінкевич
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