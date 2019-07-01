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Факти / Надзвичайні події

На Волині швидка протаранила вантажівку, загинув пацієнт

Біля села Оконськ зіткнулися автомобіль швидкої допомоги та вантажівка.

На Волині швидка протаранила вантажівку, загинув пацієнт

Близько 13.00 поблизу села Оконськ Волинської області авто швидкої допомоги, виїжджаючи на головну дорогу, зіткнулося з вантажівкою Volvo.

В результаті ДТП загинув 75-річний пасажир пацієнт.

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Водія швидкої, фельдшера та 42-річну доньку загиблого госпіталізували до реанімації Маневицької центральної районної лікарні.

За фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Нагадаємо, 28 червня на дорозі Київ – Чоп поблизу біля села Лисиничі Львівської області легковик протаранив вантажівку.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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