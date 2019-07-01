Біля села Оконськ зіткнулися автомобіль швидкої допомоги та вантажівка.
Близько 13.00 поблизу села Оконськ Волинської області авто швидкої допомоги, виїжджаючи на головну дорогу, зіткнулося з вантажівкою Volvo.
В результаті ДТП загинув 75-річний пасажир пацієнт.
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Водія швидкої, фельдшера та 42-річну доньку загиблого госпіталізували до реанімації Маневицької центральної районної лікарні.
За фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).
Нагадаємо, 28 червня на дорозі Київ – Чоп поблизу біля села Лисиничі Львівської області легковик протаранив вантажівку.
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