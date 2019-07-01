У Львівській області водій Audi Q5 не впорався з керуванням через що автомобіль впав у водовідвідний канал. Внаслідок аварії загинули дві людини.

У селі Підсадки Пустомитівського району Львівської області водій Audi Q5 з’їхав із ґрунтової дороги в канал.

– Водій, 52-річний водій не впорався з керуванням і з’їхав із ґрунтової дороги, а коли намагався виїхати, автомобіль впав у водовідвідний канал, перекинувся на дах і наповнився водою, – розповіли ГУНП у Львівській області.

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Внаслідок ДТП загинув водій і пасажир Audi.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаївській області автомобіль протаранив залізобетонну опору та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП загинули дві людини.