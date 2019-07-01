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Факты / Происшествия

В Полтаве во время движения авто провалилось под асфальт

На Полтавщине автомобиль провалился под асфальт. Водитель транспортного средства не пострадал.

В Полтаве во время движения авто провалилось под асфальт

На полтавской дороге автомобиль провалился под асфальт во время движения транспорта.

– Первого июля около 7.30 в полицию поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что во время движения по первому ряду гаражного кооператива автомобиль ВАЗ 2106 в микрорайоне Сады провалился под асфальт, – сообщает пресс служба Национальной полиции в Полтавской области.

Читайте: В центре Киеве два автомобиля провалились под асфальт

Факт инцидента зарегистрировано в Полтавском отделении полиции. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Ранее в Киеве на Демеевской площади микроавтобус частично провалился под землю.

Источник: Нацполиция

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