На Полтавщине автомобиль провалился под асфальт. Водитель транспортного средства не пострадал.
На полтавской дороге автомобиль провалился под асфальт во время движения транспорта.
– Первого июля около 7.30 в полицию поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что во время движения по первому ряду гаражного кооператива автомобиль ВАЗ 2106 в микрорайоне Сады провалился под асфальт, – сообщает пресс служба Национальной полиции в Полтавской области.
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Факт инцидента зарегистрировано в Полтавском отделении полиции. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
Ранее в Киеве на Демеевской площади микроавтобус частично провалился под землю.
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