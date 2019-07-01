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За порно с 4-летним сыном матери грозит до 10 лет – прокуратура Киева

Дело женщины, которая предлагала в сети порнографические фото с собственным четырехлетним сыном, дошло до суда.

У Києві жінка знімала порно з сином

Киевская местная прокуратура № 3 направила в суд обвинительный акт относительно 26-летней женщины, которая снимала порно со своим четырехлетним сыном и распространяла в интернете.

Во время обыска у жительницы Винницкой области изъяли доказательства: компьютерную технику, мобильный телефон, веб-камеру и банковские карты.

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Дело рассматривается по ч. 4 ст. 301 УКУ – Изготовление, сбыт и распространение порнографических произведений, изображений, которые содержат детскую порнографию.

Женщине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в марте суд в Киеве арестовал на два месяца 26-летнюю женщину, которая изготовляла и сбывала порнографические материалы с малолетним сыном.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева

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