Справа жінки, яка пропонувала у мережі порнографічні фото з власним чотирирічним сином, дійшла до суду.

Київська місцева прокуратура № 3 скерувала до суду обвинувальний акт щодо 26-річної жінки, яка знімала порно зі своїм чотирирічним сином та поширювала в інтернеті.

Під час обшуку у мешканки Вінницької області вилучили докази: комп’ютерну техніку, мобільний телефон, веб-камеру та банківські картки.

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Справа розглядається за ч. 4 ст. 301 ККУ – Виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних творів, зображень, що містять дитячу порнографію.

Жінці загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у березні суд у Києві заарештував на два місяці 26-річну жінку, яка виготовляла та збувала порнографічні матеріали з малолітнім сином.