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Обыски в Фонде госимущества: в НАБУ раскрыли детали

В НАБУ рассказали, что обыски в Фонде государственного имущества 9 июля связаны с получением взятки заместителем председателя Государственной архивной службы.

Обшуки у Фонді держмайна

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудники СБУ проводили обыски в Фонде госимущества из-за заместителя председателя Укргосархива, которого задержали при получении взятки.

В НАБУ объяснили, что чиновник требовал $10 тыс. за помощь с трудоустройством в Фонд государственного имущества Украины, а затем согласился на $9,8 тыс.

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При получении второго транша – в размере $4,8 тыс. – чиновника задержали.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Напомним, 9 июля сотрудники НАБУ и СБУ провели санкционированные обыски в помещении Фонда госимущества.

Источник: НАБУ

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