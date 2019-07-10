У НАБУ розповіли, що обшуки у Фонді державного майна 9 липня пов’язані з отриманням хабара заступником голови Державної архівної служби.
Детективи Національного антикорупційного бюро України та співробітники СБУ проводили обшуки у Фонді держмайна через заступника голови Укрдержархіву, якого затримали під час отримання хабара.
У НАБУ пояснили, що чиновник вимагав $10 тис. за допомогу з працевлаштуванням до Фонду державного майна України, а згодом погодився на $9,8 тис.
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Під час отримання другого траншу – у розмірі $4,8 тис. – посадовця затримали.
Вирішується питання щодо оголошення йому підозри.
Нагадаємо, 9 липня співробітники НАБУ та СБУ провели санкціоновані обшуки в приміщенні Фонду держмайна.
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