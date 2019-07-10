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Факти / Надзвичайні події

Обшуки у Фонді держмайна: в НАБУ розкрили деталі

У НАБУ розповіли, що обшуки у Фонді державного майна 9 липня пов’язані з отриманням хабара заступником голови Державної архівної служби.

Обшуки у Фонді держмайна

Детективи Національного антикорупційного бюро України та співробітники СБУ проводили обшуки у Фонді держмайна через заступника голови Укрдержархіву, якого затримали під час отримання хабара.

У НАБУ пояснили, що чиновник вимагав $10 тис. за допомогу з працевлаштуванням до Фонду державного майна України, а згодом погодився на $9,8 тис.

Читайте: ДБР проводить обшуки в МОЗ – причина

Під час отримання другого траншу – у розмірі $4,8 тис. – посадовця затримали.

Вирішується питання щодо оголошення йому підозри.

Нагадаємо, 9 липня співробітники НАБУ та СБУ провели санкціоновані обшуки в приміщенні Фонду держмайна.

Джерело: НАБУ

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