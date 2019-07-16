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Факты / Происшествия

Десятки метров в высоту: водяной смерч пронесся у берегов Корсики

На берега французского острова Корсика обрушился водный смерч.

Десятки метров в высоту: водяной смерч пронесся у берегов Корсики

Возле берегом французского острова Корсика вихрь высотой в несколько десятков метров появился недалеко от порта на северо-восточном побережье в городе Бастия.

Читайте: Ураган в Киеве: гроза, град и шквалы будут до конца дня

На острове действует предупреждение оранжевого уровня о непогоде.

Ранее Факты ICTV писали, что в  Греции сильный шторм унес жизни шести туристов из разных стран.

Фото: Dreamstime

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