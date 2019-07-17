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Факты / Происшествия

В ДТП под Варшавой погиб украинец

Недалеко от Варшавы, в городке Юзефув, произошло ДТП, в котором погиб гражданин Украины.

поліція

На трассе под Варшавой автомобиль Mazda, за рулем которого находился украинец, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В польской полиции сообщили, что водитель легковушки погиб на месте.

Читайте: За рулем был ребенок. В ДТП под Николаевом погиб 10-летний мальчик

Водитель цистерны, перевозившей 27 тонн цемента, был трезв.

Недавно жертвой ДТП в Польше стала 18-летняя украинка. Микроавтобус с семью нашими соотечественниками въехал в прицеп грузовика.

ИсточникПольське радіо

Фото: Dreamstime

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