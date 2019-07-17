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Факти / Надзвичайні події

У ДТП під Варшавою загинув українець

Неподалік Варшави, у містечку Юзефув, сталася ДТП, в якій загинув громадянин України.

поліція

На трасі під Варшавою автомобіль Mazda, за кермом якого перебував українець, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.

У польській поліції повідомили, що водій легковика загинув на місці.

Читайте: За кермом була дитина. У ДТП під Миколаєвом загинув 10-річний хлопчик

Водій цистерни, що перевозила з 27 тонн цементу,  був тверезий.

Нещодавно жертвою ДТП у Польщі стала 18-річна українка. Мікроавтобус з сімома нашими співвітчизниками в’їхав у причіп вантажівки.

Джерело: Польське радіо

Фото: Dreamstime

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