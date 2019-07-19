В Днепропетровской области дом ромов подожгли неизвестные, цыгане в свою очередь сами стали искать обидчиков и избили мужчину.

В дом ромов в Днепропетровской области бросили бутылку с зажигательной смесью, в результате чего крыша стала гореть, как факел. Цыгане успели поставить лестницу и залить пламя водой. А родственники пострадавших бросились искать поджигателя.

– Нам сказали, что он бежал в ту сторону, мы туда поехали, там стояла семерка, в этой семерке нам сказали, что пробегал подозрительный человек, который был в капюшоне. Мы этого человека, когда догнали, он нам сказал, что я ни в чем не виноват, я ничего не поджигал. Мы его бросили в машину, привезли сюда, чтобы опера разобрались, – говорит ром-очевидец.

Оказалось, человек, которого ромы приняли за вероятного поджигателя, сосед с параллельной улице. Там он и работает на местного бизнесмена. В тот вечер шел на остановку общественного транспорта встречать сына, и вдруг на него набросилась толпа цыган. Избили и запихали в багажник.

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Унимать агрессивную толпу цыган приехали аж четыре экипажа копов. К тому времени на месте собралось немало людей – отстаивать обиженного мужчину пришли местные кавказцы. Чтобы уладить конфликт, понадобилось несколько часов. Сейчас в полиции два заявления: по факту поджога – от погорельцев, и о телесных повреждениях – от избитого соседа.

К слову, в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес 15-летнему парню ножевое ранение в грудь.