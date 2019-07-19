У Дніпропетровській області будинок ромів підпалили невідомі, а ті у свою чергу самі стали шукати кривдників та побили чоловіка.

У будинок ромів на Дніпропетровщині кинулу пляшку із запальною речовиною, внаслідок чого дах став горіти, як факел. Цигани встигли приставити драбину й залити полум’я водою. А родичі постраждалих кинулися шукати палія.

– Нам сказали, що він втік в ту сторону, ми туди поїхали, там стояла сімка, у цій сімці нам сказали, що пробіг підозрілий чоловік, який був у капюшоні. Ми цю людину, коли наздогнали, вона нам сказала, що я ні в чому не винна, я нічого не палила. Ми чоловіка вкинули у машину, привезли сюди, щоб опера розібралися, – каже ром-очевидець.

Виявилося, чоловік, якого роми сприйняли за ймовірного палія, то сусід з паралельної вулиці. Там він і працює на місцевого бізнесмена. Того вечора саме йшов на зупинку громадського транспорту зустрічати сина, аж раптом на нього накинувся натовп циган. Побили та заштовхали в багажник.

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Вгамовувати агресивний натовп ромів приїхали аж чотири екіпажі копів. До того часу на місці зібралося чимало людей – відстоювати скривдженого чоловіка прийшли місцеві кавказці. Аби загасити конфлікт, знадобилося кілька годин. Зараз у поліції дві заяви: за фактом підпалу – від погорільців, і про тілесні ушкодження – від побитого сусіда.

До речі, у Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння наніс 15-річному хлопцю ножове поранення у груди.