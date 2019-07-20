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Факти / Надзвичайні події

Потрійна ДТП: водій Lexus влетів у вантажівку і помер

У Києві недалеко від скляного моста, сталася потрійна ДТП, внаслідок чого помер водій однієї з автівок.

Потрійна ДТП: водій Lexus влетів у вантажівку і помер

У Києві біля моста, який з’єднує Арку Дружби народів і Володимирську гірку сталася потрійна ДТП. Один з учасників аварії розповів, що в салоні Lexus знаходився предмет, схожий на пістолет, а від водія йшов запах алкоголю.

– За словами водія Газелі, він спускався по Володимирському спуску в бік Поштової площі і побачив, як Lexus вилетів на зустрічну смугу, врізався в Ssang Yong, а потім і в його вантажівку.

Після зіткнення автомобіль продовжував буксувати на місці. Підійшовши до Lexus, він побачив, що за кермом сидить чоловік, який б’ється в конвульсіях, – йдеться в повідомленні.

Водія дістали з авто і викликали швидку, але чоловік помер, не дочекавшись медичної допомоги. Попередньо, причиною смерті став інфаркт.

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Потрійна ДТП: водій Lexus влетів у вантажівку і помер / 7 фотографий

Місце ДТП огородили патрульні. Деталі події встановлюються.

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Нагадаємо, уночі на 20 липня під Києвом сталася ДТП, внаслідок чого загинуло троє людей.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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