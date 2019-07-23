У кафе Одеси 19-річний хлопець влаштував стрілянину через неоплачений рахунок.

У ніч на 23 липня в одному з кафе Приморського району Одеси хлопець влаштував стрілянину через колись неоплачений рахунок.

П’яний одесит з приятелем зайшли в кафе і були упізнані персоналом, як особи, які раніше втекли з їхнього закладу, не розрахувавшись.

Працівники кафе попросили хлопців оплатити рахунок або піти, але вони відреагували агресивно і почався конфлікт.

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Хлопці вийшли на вулицю і один з них дістав пневматичний пістолет та вистрілив кілька разів у бік персоналу.

В результаті стрілянини ніхто не постраждав.

Співробітники кафе викликали поліцейських, які встановили особи хуліганів.

19-річному стрілку оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Зараз він перебуває під домашнім арештом.

Його друг притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 173 (дрібне хуліганство).









У кафе Одеси хлопець відкрив стрілянину через неоплачений рахунок / 2 фотографии

До слова, 5 липня у Києві на Бессарабській площі сталася стрілянина.