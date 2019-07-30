В коридоре ортопедического отделения в Ахтырской центральной районной больнице (Сумская область) после ремонта обвалился потолок.

30 июля в Ахтырской центральной районной больнице обвалился потолок в ортопедическом отделении.

Известно, что в этом же месяце в больнице завершился капитальный ремонт указанного отделения. Медики и пациенты переехали в помещение лишь несколько недель назад.

Пострадавших в результате происшествия нет.

– Ахтырской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения при проектировании и строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, которое создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий, – говорится в сообщении.

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Выяснилось, что на ремонт потратили около 70 млн грн, которые предоставил Фонд регионального развития.

Правоохранители устанавливают лиц, действия и бездействие которых привели к обвалу потолка, проводятся первоочередные следственные действия.

В ЕРДР внесли сведения по ч. 1 ст. 275 УК Украины (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

К слову, вблизи села Муравлинка на буровой газодобывающего предприятия работника засыпало грунтом.

Источник: Прокуратура Сумской области

Фото: Прокуратура Сумской области