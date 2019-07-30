У коридорі ортопедичного відділення в Охтирській центральній районній лікарні (Сумська область) після ремонту обвалилася стеля.

30 липня в Охтирській центральній районній лікарні обвалилася стеля в ортопедичному відділенні.

Відомо, що цього ж місяця у лікарні завершився капітальний ремонт зазначеного відділення. Медики і пацієнти переїхали у приміщення лише кілька тижнів тому.

Постраждалих внаслідок події немає.

– Охтирською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення під час проектування та будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, що створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, – йдеться у повідомленні.

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З’ясувалося, що на ремонт витратили близько 70 млн грн, які надав Фонд регіонального розвитку.

Правоохоронці встановлюють осіб, дії та бездіяльність яких призвели до обвалу стелі, проводяться першочергові слідчі дії.

До ЄРДР внесли відомості за ч. 1 ст. 275 КК України (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

До слова, поблизу села Муравлінка на буровій газовидобувного підприємства працівника засипало ґрунтом.

Джерело: Прокуратура Сумської області

Фото: Прокуратура Сумської області